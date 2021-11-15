Как сообщили в Черкасском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, небезразличные жители сами организовали толоку и собственными силами решили восстановить ветряную мельницу.
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Муку в восстановленной ветряной мельнице молоть не будут, но желающим будут показывать, как это делали раньше. Планируется также установить аудиогид для экскурсий.
Аудиогид и фотографии края будут доступны с помощью специального QR-кода. Таким образом, традиции края соединили с современными технологиями.
Восстановленная ветряная мельница в Теклино / Фото ЧОУЛОХ
Еще в сентябре в Теклином лесоводы восстановили другой местный памятник – три колодца. Они провели химическое исследование каждого из трех источников.