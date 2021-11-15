Як повідомили в Черкаському обласному управлінні лісового й мисливського господарства, небайдужі мешканці самі організували толоку й власними силами вирішили відновити вітряк.
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Борошно у відновленому вітряку молоти не будуть, але охочим показуватимуть, як це робили раніше. Планують також встановити аудіогід для екскурсій.
Аудіогід і світлини краю будуть доступні за допомогою спеціального QR-коду. У такий спосіб традиції краю поєднали з сучасними технологіями.
Відновлений вітряк у Теклиному / Фото ЧОУЛМГ
Ще у вересні в Теклиному лісівники відновили іншу місцеву пам'ятку – три криниці. Вони провели хімічне дослідження кожного з трьох джерел.