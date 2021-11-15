В Черкасской области восстановили старинную ветряную мельницу

Жители Балаклеевской общины в Черкасской области решили самостоятельно восстановить ветряную мельницу в селе Теклино. Ветряную мельницу построили еще в 1907 году, но в последние десятилетия она лишь разрушалась под течением времени.

Как сообщили в Черкасском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, небезразличные жители сами организовали толоку и собственными силами решили восстановить ветряную мельницу.

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Муку в восстановленной ветряной мельнице молоть не будут, но желающим будут показывать, как это делали раньше. Планируется также установить аудиогид для экскурсий.

Аудиогид и фотографии края будут доступны с помощью специального QR-кода. Таким образом, традиции края соединили с современными технологиями.



Восстановленная ветряная мельница в Теклино / Фото ЧОУЛОХ

Еще в сентябре в Теклином лесоводы восстановили другой местный памятник – три колодца. Они провели химическое исследование каждого из трех источников.

В Черкасской области осталось буквально единицы деревянных ветряков, поэтому местные пытаются их беречь. Например, в 2018 году энтузиасты восстановили одну из ветряных мельниц в селе Капустино Шполянского общества.Так, когда-то в Теклино ловили ветер 14 мельниц, а сегодня на всю округу осталась одна, и та не работает.