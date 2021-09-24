Посетители ярмарки смогут бесплатно взять те вещи, которые другие выставят на вешалках. Также можно принести свои старые вещи – это только приветствуется.
Интересно "Ладошке счастья" – 20 лет: МакДональдз запустил юбилейную благотворительную кампанию
Детали ярмарки вещей
Событие состоится в субботу, 25 сентября. Время проведения – с 12 до 16 часов, а место – Бульвар Героев Крут, 10.
Черновчане могут приносить старые игрушки, посуду, книги и одежду.
Кроме одежды и книг, можно принести рабочую мелкую технику, электронику, велосипеды, самокаты или скейтборды.
У вас накопились старые вещи? После активного лета джинсы в хорошем состоянии, но маловаты на вас? Или вы по несколько раз перечитали книги и не знаете, что с ними делать? Приносите их на наш фримаркет – возможно, они пригодятся кому-нибудь другому!
– призывают организаторы.
Благотворительно-экологическая цель ярмарки
- Ключевая цель мероприятия – уменьшить количество мусора, выбрасываемого люди.
- По окончании мероприятия вещи, которые остались, передадут благотворительным организациям и в социальную службу "Забота".