Посетители ярмарки смогут бесплатно взять те вещи, которые другие выставят на вешалках. Также можно принести свои старые вещи – это только приветствуется.

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Детали ярмарки вещей

Событие состоится в субботу, 25 сентября. Время проведения – с 12 до 16 часов, а место – Бульвар Героев Крут, 10.

Черновчане могут приносить старые игрушки, посуду, книги и одежду.

Кроме одежды и книг, можно принести рабочую мелкую технику, электронику, велосипеды, самокаты или скейтборды.

У вас накопились старые вещи? После активного лета джинсы в хорошем состоянии, но маловаты на вас? Или вы по несколько раз перечитали книги и не знаете, что с ними делать? Приносите их на наш фримаркет – возможно, они пригодятся кому-нибудь другому!

– призывают организаторы.

Благотворительно-экологическая цель ярмарки