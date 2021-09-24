Відвідувачі ярмарку зможуть безкоштовно взяти ті речі, які інші виставлять на вішаках. Також можна принести свої старі речі – це лише вітається.

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Деталі ярмарку речей

Подія відбудеться в суботу, 25 вересня. Час проведення – з 12 до 16 години, а місце – Бульвар Героїв Крут, 10.

Чернівчани можуть приносити старі іграшки, посуд, книги та одяг.

Крім одягу та книг, можна принести робочу дрібну техніку, електроніку, велосипеди, самокати або скейтборди.

У вас накопичились старі речі? Після активного літа джинси в хорошому стані, але замалі на вас? Або ви по декілька разів перечитали книги та не знаєте, що з ними робити? Приносьте їх на наш фрімаркет – можливо, вони стануть в нагоді комусь іншому!

– закликають організатори.

Благодійно-екологічна мета ярмарку