В Черновцах состоится благотворительная ярмарка вещей

В Черновцах в районе Бульвара в субботу, 25 сентября, состоится бесплатная ярмарка вещей. Во время события можно будет обменяться различными вещами или бесплатно их взять.

Посетители ярмарки смогут бесплатно взять те вещи, которые другие выставят на вешалках. Также можно принести свои старые вещи – это только приветствуется.

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Детали ярмарки вещей

Событие состоится в субботу, 25 сентября. Время проведения – с 12 до 16 часов, а место – Бульвар Героев Крут, 10.

Черновчане могут приносить старые игрушки, посуду, книги и одежду.

Кроме одежды и книг, можно принести рабочую мелкую технику, электронику, велосипеды, самокаты или скейтборды.

У вас накопились старые вещи? После активного лета джинсы в хорошем состоянии, но маловаты на вас? Или вы по несколько раз перечитали книги и не знаете, что с ними делать? Приносите их на наш фримаркет – возможно, они пригодятся кому-нибудь другому!

– призывают организаторы.

Благотворительно-экологическая цель ярмарки