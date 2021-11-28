Заместитель городского головы рассказал, что годами на Черневском полигоне все то, что имело стоимость, собирали и реализовывали кампании, которые не имели на это разрешения.
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Сортировка мусора в Черновцах
Первые 118 тысяч гривен город заработал на сортировке твердых бытовых отходов. Мы создали 19 дополнительных рабочих мест по сортировке ПЭТ и стеклянных бутылок,
– рассказал Игорь Крохмаль.
Всего за короткое время работники уже отсортировали почти 12 тонн сырья, которое реализовали на сумму 118 тысяч гривен.
Следующим шагом в городе планируется установка контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.
Сортировка мусора: смотрите видео