Заступник міського голови розповів, що роками на Чорнівському полігоні все те, що мало вартість, збирали й реалізовували кампанії, які не мали на це дозволу.
До слова У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки
Сортування сміття в Чернівцях
Перші 118 тисяч гривень місто заробило на сортуванні твердих побутових відходів. Ми створили 19 додаткових робочих місць з сортування ПЕТ та скляних пляшок,
– розповів Ігор Крохмаль.
Так, усього за короткий час працівники вже відсортували майже 12 тонн сировини, яку реалізували на суму 118 тисяч гривень.
Наступним кроком у місті планують встановити контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів.
Сортування сміття: дивіться відео