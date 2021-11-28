Черновцы впервые начали зарабатывать деньги на сортировке мусора

В Черновцах впервые начали сортировать мусор из Черновского полигона. Город отсортировал 12 тонн сырья и заработал первые 118 тысяч гривен в бюджет.

Заместитель городского головы рассказал, что годами на Черневском полигоне все то, что имело стоимость, собирали и реализовывали кампании, которые не имели на это разрешения.

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Сортировка мусора в Черновцах

Первые 118 тысяч гривен город заработал на сортировке твердых бытовых отходов. Мы создали 19 дополнительных рабочих мест по сортировке ПЭТ и стеклянных бутылок,

– рассказал Игорь Крохмаль.

Всего за короткое время работники уже отсортировали почти 12 тонн сырья, которое реализовали на сумму 118 тысяч гривен.

Следующим шагом в городе планируется установка контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Сортировка мусора: смотрите видео