Автор видеоработы – режиссер Роман Островский. Он снял реальную ситуацию с высоты птичьего полета.
Примечательно С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик
Об организации
Основателями Chysto.de являются Елена и Роман Жук. По их инициативе удалось провести 11 экопикников, которые призваны освободить как можно больше территорий от мусора. При уборке волонтеры сразу сортируют отходы. Лозунг активистов: "Убери Карпаты как у себя возле дома".
Как думаете, сколько грузовиков пластика там? Грустно, но за этим нам придется вернуться,
– говорится в сообщении.
"Ничего, вернемся, поработаем во благо Земли! Заодно и почистим совесть и душу себе!", – комментируют в сети.
Не упустите Организация SaveDnipro приглашает в команду: кого ищут
Полный текст публикации Chysto.de:
Как думаете сколько грузовиков пластика там…
…печально, но за этим нам придется вернуться…
@ternevich специально для @chysto.de
#уберикарпатыкакусебявозледома
#экология #мусор #trash