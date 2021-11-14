Автор відеороботи – режисер Роман Островський. Він зняв реальну ситуацію з висоти пташиного польоту.
Варте уваги Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик
Про організацію
Засновниками Chysto.de є Олена та Роман Жук. За їх ініціативи вдалося провести 11 екопікніків, що покликані звільнити якомога більше територій від сміття. Під час прибирання волонтери одразу сортують відходи. Гасло активістів: "Прибери Карпати як у себе біля хати".
Як гадаєте скільки вантажівок пластику там? Сумно, але за цим нам доведеться повернутися,
– йдеться у дописі.
"Нічого, повернемося, попрацюємо на благо Землі! Заразом і почистимо совість та душу собі!", – коментують у мережі.
Не пропустіть Організація SaveDnipro запрошує до команди: кого шукають
Повний текст публікації Chysto.de:
Як гадаєте скільки вантажівок пластику там…
…сумно, але за цим нам доведеться повернутися…
@ternevich спеціально для @chysto.de
#приберикарпатиякусебебіляхати
#екологія #сміття #trash