Автор відеороботи – режисер Роман Островський. Він зняв реальну ситуацію з висоти пташиного польоту.

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Про організацію

Засновниками Chysto.de є Олена та Роман Жук. За їх ініціативи вдалося провести 11 екопікніків, що покликані звільнити якомога більше територій від сміття. Під час прибирання волонтери одразу сортують відходи. Гасло активістів: "Прибери Карпати як у себе біля хати".

Як гадаєте скільки вантажівок пластику там? Сумно, але за цим нам доведеться повернутися,

– йдеться у дописі.

"Нічого, повернемося, попрацюємо на благо Землі! Заразом і почистимо совість та душу собі!", – коментують у мережі.

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Стати частиною великої справи та допомогти прибрати довкілля може кожен охочий. Для цього потрібно заповнити анкету за посиланням.

Повний текст публікації Chysto.de:

Як гадаєте скільки вантажівок пластику там…

…сумно, але за цим нам доведеться повернутися…

@ternevich спеціально для @chysto.de

#приберикарпатиякусебебіляхати

#екологія #сміття #trash