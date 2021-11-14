Чистота начинается с себя: экоактивисты показали видео, демонстрирующее масштаб проблемы

Экоинициатива Chysto.de показала участок земли, в основном покрытый мусором. Активисты обнародовали ролик, от просмотра которого наворачиваются слезы.

Автор видеоработы – режиссер Роман Островский. Он снял реальную ситуацию с высоты птичьего полета.

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Об организации

Основателями Chysto.de являются Елена и Роман Жук. По их инициативе удалось провести 11 экопикников, которые призваны освободить как можно больше территорий от мусора. При уборке волонтеры сразу сортируют отходы. Лозунг активистов: "Убери Карпаты как у себя возле дома".

Как думаете, сколько грузовиков пластика там? Грустно, но за этим нам придется вернуться,

– говорится в сообщении.