Шеф-повар отмечает, что горячий ароматный глинтвейн – отличный вариант для холодной погоды. Этот напиток дополнит любой осенний вечер или согреет вас, когда вы будете отдыхать на природе.
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В своем рецепте глинтвейна Клопотенко предлагает приготовить сразу два блюда – сам глинтвейн и грушу в вине. Груша отдаст глинтвейну вкус и аромат, а вино обогатит грушу насыщенным виноградным вкусом.
Ингредиенты
- 3 груши (твердые сорта),
- 1 – 2 бутылки сухого красного вина,
- цедра четверти апельсина,
- 4 звездочки бадьяны,
- 4 зерна кардамона,
- 2 – 3 бутона гвоздики,
- 1 палочка корицы,
- 90 – 110 граммов сахара.
Рецепт приготовления глинтвейна / Фото Евгения Клопотенко
Рецепт приготовления
В кастрюлю вылейте вино. Если взять несколько бутылок вина, груши будут полностью покрыты, при этом количество сахара можно увеличить. Специй будет достаточно, как в этом рецепте.
В груш срезаем дно и чистим от кожуры с помощью экономки. Помните, что для этого рецепта вам нужны жесткие сорта груш.
Выкладывайте груши в вино, добавьте сахар и специи, цедру апельсина, доведите до кипения на среднем огне, а затем убавьте огонь и варите в течение 15 – 20 минут.
За несколько минут до готовности добавьте ягоды ежевики, после чего достаньте груши и подайте отдельно, а глинтвейн с ягодами разлейте по чашкам, добавив в каждую по дольке апельсина.