Чтобы согреться зимой: рецепт глинтвейна от Евгения Клопотенко

Наступили зимние холода, а с ними и желание согреться и выпить чего-нибудь вкусного и теплого. Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить глинтвейн, который идеально справится с этой задачей.

Шеф-повар отмечает, что горячий ароматный глинтвейн – отличный вариант для холодной погоды. Этот напиток дополнит любой осенний вечер или согреет вас, когда вы будете отдыхать на природе.

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В своем рецепте глинтвейна Клопотенко предлагает приготовить сразу два блюда – сам глинтвейн и грушу в вине. Груша отдаст глинтвейну вкус и аромат, а вино обогатит грушу насыщенным виноградным вкусом.

Ингредиенты

3 груши (твердые сорта),

1 – 2 бутылки сухого красного вина,

цедра четверти апельсина,

4 звездочки бадьяны,

4 зерна кардамона,

2 – 3 бутона гвоздики,

1 палочка корицы,

90 – 110 граммов сахара.



Рецепт приготовления глинтвейна / Фото Евгения Клопотенко

Рецепт приготовления

В кастрюлю вылейте вино. Если взять несколько бутылок вина, груши будут полностью покрыты, при этом количество сахара можно увеличить. Специй будет достаточно, как в этом рецепте.

В груш срезаем дно и чистим от кожуры с помощью экономки. Помните, что для этого рецепта вам нужны жесткие сорта груш.

Выкладывайте груши в вино, добавьте сахар и специи, цедру апельсина, доведите до кипения на среднем огне, а затем убавьте огонь и варите в течение 15 – 20 минут.

За несколько минут до готовности добавьте ягоды ежевики, после чего достаньте груши и подайте отдельно, а глинтвейн с ягодами разлейте по чашкам, добавив в каждую по дольке апельсина.