Щоб зігрітись взимку: рецепт глінтвейну від Євгена Клопотенка
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Настали зимові холоди, а з ними і бажання зігрітися та випити чогось смачного й теплого. Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати глінтвейн, який ідеально впорається із цим завданням.
Шеф-кухар наголошує, що гарячий ароматний глінтвейн – відмінний варіант для холодної погоди. Цей напій доповнить будь-який осінній вечір або зігріє вас, коли ви будете відпочивати на природі.
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У своєму рецепті глінтвейну Клопотенко пропонує приготувати відразу дві страви – сам глінтвейн і грушу у вині. Груша віддасть глінтвейну смак і аромат, а вино збагатить грушу насиченим виноградним смаком.
Інгредієнти
- 3 груші (тверді сорти),
- 1 – 2 пляшки сухого червоного вина,
- цедра чверті апельсина,
- 4 зірочки бадьяну,
- 4 зерна кардамону,
- 2 – 3 бутони гвоздики,
- 1 паличка кориці,
- 90 – 110 грамів цукру.
Рецепт приготування глінтвейну / Фото Євгена Клопотенка
Рецепт приготування
У каструлю вилийте вино. Якщо взяти кілька пляшок вина, то груші будуть повністю покриті, при цьому кількість цукру можна збільшити. Спецій буде достатньо як в цьому рецепті.
У груш зрізаємо дно й чистимо від шкірки за допомогою економки. Пам'ятайте, що для цього рецепту вам потрібні тверді сорти груш.
Викладайте груші у вино, додайте цукор і спеції, цедру апельсина, доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім зменшіть вогонь і варіть протягом 15 – 20 хвилин.
За кілька хвилин до готовності додайте ягоди ожини, після чого дістаньте груші і подайте окремо, а глінтвейн з ягодами розлийте по чашкам, додавши в кожну по частинці апельсина.