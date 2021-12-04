Щоб зігрітись взимку: рецепт глінтвейну від Євгена Клопотенка

Настали зимові холоди, а з ними і бажання зігрітися та випити чогось смачного й теплого. Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати глінтвейн, який ідеально впорається із цим завданням.

Шеф-кухар наголошує, що гарячий ароматний глінтвейн – відмінний варіант для холодної погоди. Цей напій доповнить будь-який осінній вечір або зігріє вас, коли ви будете відпочивати на природі.

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У своєму рецепті глінтвейну Клопотенко пропонує приготувати відразу дві страви – сам глінтвейн і грушу у вині. Груша віддасть глінтвейну смак і аромат, а вино збагатить грушу насиченим виноградним смаком.

Інгредієнти

3 груші (тверді сорти),

1 – 2 пляшки сухого червоного вина,

цедра чверті апельсина,

4 зірочки бадьяну,

4 зерна кардамону,

2 – 3 бутони гвоздики,

1 паличка кориці,

90 – 110 грамів цукру.



Рецепт приготування глінтвейну / Фото Євгена Клопотенка

Рецепт приготування

У каструлю вилийте вино. Якщо взяти кілька пляшок вина, то груші будуть повністю покриті, при цьому кількість цукру можна збільшити. Спецій буде достатньо як в цьому рецепті.

У груш зрізаємо дно й чистимо від шкірки за допомогою економки. Пам'ятайте, що для цього рецепту вам потрібні тверді сорти груш.

Викладайте груші у вино, додайте цукор і спеції, цедру апельсина, доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім зменшіть вогонь і варіть протягом 15 – 20 хвилин.

За кілька хвилин до готовності додайте ягоди ожини, після чого дістаньте груші і подайте окремо, а глінтвейн з ягодами розлийте по чашкам, додавши в кожну по частинці апельсина.