Пожарные были обеспокоены, что пламя может достичь Гигантского леса всего за несколько часов. Поэтому огромные деревья окутали огнеупорными одеялами из алюминия.

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Как спасали Генерала Шермана

В общем спасатели окутали в "одеяло" несколько крупнейших деревьев. Среди них было и самое большое в мире. Сюда на борьбу с пожарами направили в общем 350 спасателей, а также вертолеты и самолеты, которые скидывали воду.

Это очень важная территория для многих людей, поэтому для защиты этой рощи прилагается много особых усилий,

– пояснила представительница парка "Секвойя" Ребекка Паттерсон.

При этом эксперты говорят, что деревья секвойи очень огнестойкие – они эволюционировали, чтобы выжить в огне.



Генерала Шермана окутали в огнестойкое "одеяло" / Фото Национальный парк "Секвойя"

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Коротко о Генерале Шермане

Это экземпляр секвойядендрона гигантского – один самых высоких видов деревьев в мире. Сам Генерал Шерман является самым большим и тяжелым деревом и живым организмом в мире с параметрами:

85 метров высоты,

1 910 тонн веса,

1 487 кубических метров объема,

возрастом приблизительно в 2 300 – 2 700 лет.

Со своей высотой Генерал Шерман является всего менее чем на 10 метров ниже, чем знаменитая статуя Свободы. При этом он не является самым высоким деревом в мире – только крупнейшим по весу и объему.

К слову, свое название гигантская секвойя получила в честь Уильяма Шермана – американского генерала, который участвовал в войне против индейцев племени семинолы, а также в гражданской войне в США на стороне северных штатов – выступавших против рабства.