Coca-Cola, IKEA и другие бренды объединились для борьбы с пластиковым загрязнением

Ряд мировых брендов призвал к глобальному соглашению по борьбе с пластиковым загрязнением. Среди участников – The Coca-Cola Company, Unilever, IKEA, Nestle, Starbucks, Pepsico, L'Oreal, H&M Group и Danone.

В общей сложности совместное заявление подписали более 70 компаний. Они стремятся приложить максимум усилий, чтобы решить проблему загрязнения пластиком.

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Почему это важно

В скором времени состоится сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде UNEA 5.2, где соберутся национальные правительства. Так, международное сообщество получит возможность принять важные решения по борьбе с загрязнением пластиком.

В заявлении говорится, что в настоящее время заключение амбициозного договора является критически важным. Документ будет способствовать сотрудничеству для системных решений и будет ускорять переход к экономике замкнутого цикла по всему миру. Более того, UNEA 5.2 — это решающий и благоприятный момент, чтобы изменить ситуацию с глобальным кризисом пластикового загрязнения, поэтому мир не может позволить себе это упустить.

О чем еще говорится в заявлении