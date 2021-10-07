Соглашения о таком решении достигли после договоренности правительства, профсоюзов и местных властей в Дании. Соглашение также сократить нехватку рабочей силы в стране.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Новые правила трудоустройства

Новые предложенные правила, которые еще должен принять парламент Дании, работодателям запретят спрашивать потенциальных работников о том, сколько им лет.

Также соглашение предусматривает финансирование курсов для выпускников высших учебных заведений, призванных помочь им выйти на рынок труда после окончания учебы.

В то же время датские страховые компании по безработице и центры занятости обяжут распространять последнюю информацию о вакансиях и подбирать для компаний подходящих кандидатов.

Ситуация с безработицей в Дании