Соглашения о таком решении достигли после договоренности правительства, профсоюзов и местных властей в Дании. Соглашение также сократить нехватку рабочей силы в стране.
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Новые правила трудоустройства
Новые предложенные правила, которые еще должен принять парламент Дании, работодателям запретят спрашивать потенциальных работников о том, сколько им лет.
Также соглашение предусматривает финансирование курсов для выпускников высших учебных заведений, призванных помочь им выйти на рынок труда после окончания учебы.
В то же время датские страховые компании по безработице и центры занятости обяжут распространять последнюю информацию о вакансиях и подбирать для компаний подходящих кандидатов.
Ситуация с безработицей в Дании
- По итогам 2020 уровень безработицы в Дании составил 5,6% среди населения трудоспособного возраста. Этот показатель несколько вырос из-за пандемии коронавируса.
- К слову, в государстве рекордно низкий, если сравнивать с европейскими государствами, показатель бедности. В 2020 году уровень бедности в Дании составил всего 0,2%.