Угоди про таке рішення досягли після домовленості уряду, профспілок і місцевої влади в Данії. Угода також має скоротити брак робочої сили в державі.

Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Нові правила працевлаштування

Нові запропоновані правила, які ще має ухвалити парламент Данії, працедавцям заборонять запитувати потенційних працівників про те, скільки їм років.

Також угода передбачає фінансування курсів для випускників вищих навчальних закладів, покликаних допомогти їм вийти на ринок праці після закінчення навчання.

Водночас данські страхові компанії з безробіття та центри зайнятості зобов'яжуть поширювати останню інформацію про вакансії та підбирати для компаній підходящих кандидатів.

Ситуація з безробіттям у Данії