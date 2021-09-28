Решение было принято во время заседания бюджетной комиссии областной государственной администрации. В дальнейшем его вынесут на голосование на заседание областного совета.
Стоит знать Семейная комната во Львове: маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью
Более о борьбе с болезнью Виктории
Укол Zolgensma не зря называют самым дорогим в мире. Его стоимость составляет 2,3 миллиона долларов или около 55 миллионов гривен.
В общем семья маленькой Виктории собрала на лечение уже более 23 миллиона гривен. Поэтому осталось еще около 32 миллионов гривен.
Львовская областная государственная администрация намерена выделить еще 480 тысяч гривен.