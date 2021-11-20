Проект представило ОО "Общественное детское интернет-телевидение и радио "Радуга TV". В нем приняли участие дети с инвалидностью, дети-беженцы и искатели приюта из разных стран.

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Инклюзивный детский проект

В проекте приняли участие дети из Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Конго, Иордании, ромского и крымскотатарского происхождения, проживающие в разных уголках Украины, а также дети-переселенцы с востока Украины и АР Крым, которым от 6 до 16 лет.

Проект направлен на формирование инклюзивного общества в стране, содействие в социальной интеграции детей разных категорий населения, развитие многокультурности в Украине и толерантного отношения к представителям разных национальностей и народов мира,

– рассказала его координатор Дина Ибрагимова.

В то же время, проект также имеет целью популяризацию детского творчества и сохранение мирового нематериального культурного наследия в современном цифровом технологическом оформлении.

Участниками проекта в целом стали 76 детей, из которых 24 – дети с инвалидностью из разных городов Украины. Некоторые из них озвучивали сказки, другие рисовали для этих сказок героев для превью, создавая яркие иллюстрации к аудио-произведениям.

"Создание аудиокниги – это тяжелая и кропотливая работа. Почти для всех детей это был первый опыт. Поэтому на мастер-классах по ораторскому искусству, постановочных репетициях, во время звукозаписи мы пытались создать творческую атмосферу, чтобы раскрыть таланты каждого ребенка", – подчеркнула Дина Ибрагимова.

Рисунки героев детских сказок / Фото Укринформ