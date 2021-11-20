Проєкт представило ГО "Громадське дитяче інтернет-телебачення та радіо "Веселка TВ". У ньому взяли участь діти з інвалідністю, діти-біженці та шукачі притулку з різних країн.

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Інклюзивний дитячий проєкт

У проєкті взяли участь діти з Афганістану, Пакистану, Таджикистану, Конго, Йорданії, ромського та кримськотатарського походження, що мешкають в різних куточках України, а також діти-переселенці зі сходу України та АР Крим, яким від 6 до 16 років.

Проєкт спрямований на формування інклюзивного суспільства в країні, сприяння в соціальній інтеграції дітей різних категорій населення, розвиток багатокультурності в Україні та толерантного ставлення до представників різних національностей і народів світу,

– розповіла його координаторка Діна Ібрагімова.

Водночас проєкт також має на меті популяризацію дитячої творчості та збереження світової нематеріальної культурної спадщини в сучасному цифровому технологічному оформленні.

Учасниками проєкту загалом стали 76 дітей, з яких 24 – діти з інвалідністю з різних міст України. Деякі з них озвучували казки, а інші малювали для цих казок героїв для прев'ю, створюючи яскраві ілюстрації до аудіо-творів.

"Створення аудіокниги – це важка та кропітка робота. Майже для всіх дітей це був перший досвід. Тому на майстер-класах з ораторського мистецтва, постановочних репетиціях, під час звукозапису ми намагалися створити творчу атмосферу, щоб розкрити таланти кожної дитини", – підкреслила Діна Ібрагімова.



Малюнки героїв дитячих казок / Фото Укрінформ