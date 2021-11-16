Деньги необходимо собрать еще до первого снега, чтобы для жителей убежища успели сделать новые будки.
Интересно "День пижам": звезды приглашают украинцев принять участие в благотворительном флешмобе
Помощь для животных из приюта
Совсем скоро страницы в социальных сетях заполнят фото с первым снегом. И это прекрасно, но, к сожалению, не для животных в Гостомельском приюте,
– отмечают в инициативе UAnimals.
Еще с 2015 года у этого хорошо знакомого волонтерам и неравнодушным киевлянам убежища не было возможности заменить будки, и с тех пор они просто сгнили.
Чтобы построить новые будки, движение UAnimals и благотворительный фонд "Клуб Добродеев" запустили совместный проект с помощью Гостомельского приюта.
"До первого снега осталось не так много времени, поэтому мы призываем всех вас активно приобщаться к сбору", – отмечают в UAnimals.
Сейчас в приюте живут 534 собаки и 110 кошек. На новые будки для них необходимо всего 180 тысяч гривен.
Старые будки для животных / Фото "Клуб добродеев"
Публикация UAnimals:
Спаси животных в приюте от холода
Совсем скоро страницы в социальных сетях заполнят фото с первым снегом. И это прекрасно, но, к сожалению, не для животных в приюте Гостомеля. С 2015 года у этого хорошо знакомого волонтерам и неравнодушным киевлянам убежища не было возможности заменить будки и с тех пор они просто сгнили.
Чтобы построить новые будки, гуманистическое движение UAnimals и благотворительный фонд Клуб Добродеев запустили совместный проект с помощью для Гостомельского приюта.
https://dobrodiy.club/fundraising/uanimals-vryatuj-tvaryn-u-prytulku-vid-holodu/
До первого снега осталось не так много времени, поэтому мы призываем всех вас активно приобщаться к сбору.