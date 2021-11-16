Деньги необходимо собрать еще до первого снега, чтобы для жителей убежища успели сделать новые будки.

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Помощь для животных из приюта

Совсем скоро страницы в социальных сетях заполнят фото с первым снегом. И это прекрасно, но, к сожалению, не для животных в Гостомельском приюте,

– отмечают в инициативе UAnimals.

Еще с 2015 года у этого хорошо знакомого волонтерам и неравнодушным киевлянам убежища не было возможности заменить будки, и с тех пор они просто сгнили.

Чтобы построить новые будки, движение UAnimals и благотворительный фонд "Клуб Добродеев" запустили совместный проект с помощью Гостомельского приюта.

"До первого снега осталось не так много времени, поэтому мы призываем всех вас активно приобщаться к сбору", – отмечают в UAnimals.

Сейчас в приюте живут 534 собаки и 110 кошек. На новые будки для них необходимо всего 180 тысяч гривен.

Важно! Из этой суммы на помощь приюту уже поступило более 136 тысяч гривен. Остальную часть суммы планируют собрать в течение 14 дней. Приобщиться к сбору средств можно на сайте.



Старые будки для животных / Фото "Клуб добродеев"

Публикация UAnimals:

Спаси животных в приюте от холода

Совсем скоро страницы в социальных сетях заполнят фото с первым снегом. И это прекрасно, но, к сожалению, не для животных в приюте Гостомеля. С 2015 года у этого хорошо знакомого волонтерам и неравнодушным киевлянам убежища не было возможности заменить будки и с тех пор они просто сгнили.

Чтобы построить новые будки, гуманистическое движение UAnimals и благотворительный фонд Клуб Добродеев запустили совместный проект с помощью для Гостомельского приюта.

https://dobrodiy.club/fundraising/uanimals-vryatuj-tvaryn-u-prytulku-vid-holodu/

До первого снега осталось не так много времени, поэтому мы призываем всех вас активно приобщаться к сбору.