Гроші необхідно зібрати ще до першого снігу, аби для мешканців притулку встигли зробити нові будки.
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Допомога для тварин з притулку
Зовсім скоро стрічки в соціальних мережах заповнять фото з першим снігом. І це прекрасно, але, на жаль, не для тварин у Гостомельському притулку,
– наголошують в ініціативі UAnimals.
Ще з 2015 року в цього добре знайомого волонтерам і небайдужим киянам притулку не було змоги замінити будки, і з того часу вони просто згнили.
Тож щоб побудувати нові будки, рух UAnimals і благодійний фонд "Клуб Добродіїв" запустили спільний проєкт з допомоги Гостомельському притулку.
"До першого снігу лишилося не так багато часу, тому ми закликаємо усіх вас активно долучатися до збору", – наголошують в UAnimals.
Нині в притулку живуть 534 собаки та 110 котів. На нові будки для них необхідно загалом 180 тисяч гривень.
Старі будки для тварин / Фото "Клуб добродіїв"
Публікація UAnimals:
Врятуй тварин у притулку від холоду
Зовсім скоро стрічки в соціальних мережах заповнять фото з першим снігом. І це прекрасно, але, на жаль, не для тварин у Гостомельському притулку. З 2015 року у цього добре знайомого волонтерам і небайдужим киянам притулку не було змоги замінити будки й із того часу вони просто згнили.
Щоби побудувати нові будки, гуманістичний рух UAnimals та благодійний фонд “Клуб Добродіїв” запустили спільний проєкт з допомоги Гостомельському притулку.
https://dobrodiy.club/fundraising/uanimals-vryatuj-tvaryn-u-prytulku-vid-holodu/
До першого снігу лишилося не так багато часу, тому ми закликаємо усіх вас активно долучатися до збору.