В Днепре художница превратила подъезд в импровизированную галерею

В Днепре художница-любительница Мари Весела превратила коридор своего этажа в многоквартирном доме в импровизированную галерею. Для этого девушка разрисовала стены и повесила свои картины.

Как рассказала сама художница, таким образом она хотела задекорировать дыры и облученные стены своего этажа в 16-этажке.

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Галерея в подъезде

Чтобы сделать подъезд более уютным, Мари Весела вместе с одной жительницей также отмыли от надписей и рекламы лифт и перекрыли мусоропровод.

Все картинки – не только на стенах коридора – это мои сны и фантазии. Время, деньги и габариты коридора не считали,

– поделилась художница.



Галерея в подъезде жилого дома / Фото Мари Весела

По словам Мари, она не только художница, но и фотографка, реставратор и дизайнер декора. Всем этим навыкам училась сама.



Картинная галерея в днепровском доме / Фото Мари Весела