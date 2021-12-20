Як розповіла сама художниця, у такий спосіб вона хотіла задекорувати дірки та облущені стіни свого поверху в 16-поверхівці.

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Галерея в під'їзді

Аби зробити під’їзд затишнішим, Марі Весела разом з іще однією мешканкою також відмили від написів та реклами ліфт й перекрили сміттєпровід.

Усі малюнки – не тільки на стінах коридору – це мої сни й фантазії. Час, гроші й габарити коридору не рахувала,

– поділилась художниця.



Галерея в під'їзді житлового будинку / Фото Марі Весела

За словами Марі, вона не тільки художниця, а й фотографка, реставраторка та дизайнерка декору. Всім цим навичкам навчалася сама.



Картинна галерея в дніпровському будинку / Фото Марі Весела