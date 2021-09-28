Специалисты проанализировали 33 000 руководителей из 3 000 компаний.
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Советы директоров: показатели по миру
Исследование показало, что в 2021 году общее количество женщин в советах директоров увеличилось на 8,9%. В отдельных уголках мира этот показатель вырос на:
- 34,4% – Европа;
- 28,6% – Северная Америка;
- 12,7% – Латинская Америка;
- 17,3% – Азиатско-Тихоокеанский регион.
Топ-менеджмент: ключевые выводы
- Специалисты установили, что количество женщин, занимающих должность СЕО, увеличилось на 27%. Однако сегодня это – мизерные 5,5% всех гендиректоров.
- Сегодня финансовые директора – 16% женщин;
- Больше всего руководительниц наблюдается в Европе (6,7%). Что касается Азии (за исключением Японии) и США – это 6,2% и 5,6% соответственно.