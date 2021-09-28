Специалисты проанализировали 33 000 руководителей из 3 000 компаний.

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Советы директоров: показатели по миру

Исследование показало, что в 2021 году общее количество женщин в советах директоров увеличилось на 8,9%. В отдельных уголках мира этот показатель вырос на:

34,4% – Европа;

28,6% – Северная Америка;

12,7% – Латинская Америка;

17,3% – Азиатско-Тихоокеанский регион.

Топ-менеджмент: ключевые выводы