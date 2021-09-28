Фахівці проаналізували 33 000 керівників з 3 000 компаній.

До теми Сімейна кімната у Львові: як маленькі пацієнти одужують і займаються благодійністю

Ради директорів: показники по світу

Дослідження показало, що у 2021 році загальна кількість жінок в радах директорів збільшилася на 8,9%. В окремих куточках світу цей показник виріс на:

34,4% – Європа;

28,6% – Північна Америка;

12,7% – Латинська Америка;

17,3% – Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Топменеджмент: ключові висновки