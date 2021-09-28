Фахівці проаналізували 33 000 керівників з 3 000 компаній.
До теми Сімейна кімната у Львові: як маленькі пацієнти одужують і займаються благодійністю
Ради директорів: показники по світу
Дослідження показало, що у 2021 році загальна кількість жінок в радах директорів збільшилася на 8,9%. В окремих куточках світу цей показник виріс на:
- 34,4% – Європа;
- 28,6% – Північна Америка;
- 12,7% – Латинська Америка;
- 17,3% – Азійсько-Тихоокеанський регіон.
Топменеджмент: ключові висновки
- Фахівці встановили, що кількість жінок, що обіймають посаду СЕО, збільшилася на 27%. Однак сьогодні це – мізерні 5,5% всіх гендиректорів.
- Сьогодні фінансові директори – 16% жінок;
- Найбільше керівниць спостерігається в Європі (6,7%). Що стосується Азії (за винятком Японії) і США – це 6,2% і 5,6% відповідно.