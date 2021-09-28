Доля женщин в топ-менеджменте и советах директоров компаний значительно выросла: исследование

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Аналитики компании Credit Suisse (CSRI) обнародовали "Gender 3000 2021: Расширение дискуссии о разнообразии". Так, во всем мире наблюдается значительный рост количества женщин на руководящих должностях. Безусловно, такая тенденция неразрывно связана с обострением вопроса гендерного равенства и соответствующими требованиями регуляторных органов.