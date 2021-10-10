Eco Show: в Ирпене состоялся первый турнир по сбору мусора

Обращение с отходами – одна из самых болезненных проблем нашего времени. Человечество нанесло и продолжает наносить сокрушительный вред окружающей среде. Стоит остановиться и осознать: мы должны изменить ситуацию. Так, в Ирпене запустили инициативу Eco Show, которая призвана уменьшить количество мусора.

Такой турнир по уборке мусора происходит в городе впервые. Цель – забота об окружающей среде и популяризация сознательного обращения с отходами.

Стоит знать Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз

Детали

Экомероприятие организовала Ирпенская молодежный общественный совет при финансовой поддержке общества "Отважных". Активисты убирали мусор между озером Земснаряд и карьером. Они разделились на 2 команды (по 8 человек). Победу одержали участники, которым удалось собрать 79 мешков мусора. Всего было собрано 133 мешка отходов.

Турнир по сбору мусора Eco Show / Фото ITV News

Полный текст публикации ITV News:

В Ирпене впервые прошел турнир по уборке мусора "Eco Show" В Ирпене впервые состоялся турнир по уборке мусора "Eco Show", организованный Ирпенским молодежной общественным советом. Всего было собрано 133 мешка отходов. Соревнование проходило с 10:00 до 13:00 между двумя водоемами – озером Земснаряд и карьером. В турнире приняли участие депутат Ирпенского городского совета от партии "Новые лица" Оксана Нечитайло. Уборщики поделились на две команды – по 8 человек в каждой. Победила команда, которая набрала 79 мешков. Всех участников турнира наградили памятными медалями, а победители получили кубок. Спонсором турнира выступило Общество "Отважных".