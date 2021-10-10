Такий турнір зі збирання сміття відбувається у місті вперше. Мета – турбота про навколишнє середовище й популяризація свідомого поводження з відходами.

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Екозахід організувала Ірпінська молодіжна громадська рада за фінансової підтримки товариства "Відважних". Активісти прибирали сміття між озером Земснаряд і кар'єром. Вони поділилися на 2 команд (по 8 осіб). Перемогу здобули учасники, яким вдалося зібрати 79 мішків сміття. Загалом було зібрано 133 мішки відходів.

Турнір зі збирання сміття Eco Show / Фото ITV News

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В Ірпені вперше пройшов турнір зі збирання сміття "Eco Show" В Ірпені вперше відбувся турнір зі збирання сміття "Eco Show", організований Ірпінською молодіжною громадською радою. Усього було зібрано 133 мішки відходів. Змагання проходило з 10:00 до 13:00 між двома водоймами – озером Земснаряд і кар'єром. У турнірі взяла участь депутатка Ірпінської міської ради від партії "Нові обличчя" Оксана Нечитайло. Прибиральники поділилися на дві команди – по 8 осіб у кожній. Перемогла команда, яка назбирала 79 мішків. Усіх учасників турніру нагородили пам'ятними медалями, а переможці отримали кубок. Спонсором турніру виступило Товариство "Відважних".