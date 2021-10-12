Министерство окружающей среды запустило веб-портал "ЭкоСистема" еще в мае 2021 года. Он работал в тестовом режиме.
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Детали
По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, таким образом Украина выполняет обязательства, предусмотренные Орхусской конвенцией.
Принятый документ должен:
- обеспечить гражданам возможность быть должным образом проинформированными о состоянии окружающей среды;
- упростить внедрение механизма электронного управления;
- гарантировать прозрачность в деятельности органов исполнительной власти;
- облегчить обобщение и систематизацию информации об экологии, которой владеют органы государственной власти на разных уровнях;
- способствовать согласование позиций стейкхолдеров и активизации участия общественности при принятии решений, касающихся экополитики тому подобное.
О платформе
"ЭкоСистема" – общегосударственная экологическая автоматизированная информационно-аналитическая система. Платформа интегрированна с порталом Дия. Она будет служить гарантом свободного доступа к экологической информации и обеспечит эффективное электронное взаимодействие между государством, бизнесом и обществом с целью получения административных услуг в сфере защиты окружающей среды.
Убежден, что в будущем "ЭкоСистема" станет действительно современным и эффективным инструментом управления природными ресурсами и платформой для поиска актуальной информации о состоянии окружающей среды в Украине,
– отметил заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины (CDTO) Руслан Стрелец.
Сейчас "ЭкоСистема" содержит:
- 7 онлайн услуг;
- 66 реестров открытых экологических данных, а до конца года этот показатель должен вырасти до 80;
- 3 интегрированные информационные ресурсы: Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда, сайт wownature.in.ua и Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей.