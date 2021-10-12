Министерство окружающей среды запустило веб-портал "ЭкоСистема" еще в мае 2021 года. Он работал в тестовом режиме.

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Детали

По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, таким образом Украина выполняет обязательства, предусмотренные Орхусской конвенцией.

Принятый документ должен:

обеспечить гражданам возможность быть должным образом проинформированными о состоянии окружающей среды;

упростить внедрение механизма электронного управления;

гарантировать прозрачность в деятельности органов исполнительной власти;

облегчить обобщение и систематизацию информации об экологии, которой владеют органы государственной власти на разных уровнях;

способствовать согласование позиций стейкхолдеров и активизации участия общественности при принятии решений, касающихся экополитики тому подобное.

О платформе

"ЭкоСистема" – общегосударственная экологическая автоматизированная информационно-аналитическая система. Платформа интегрированна с порталом Дия. Она будет служить гарантом свободного доступа к экологической информации и обеспечит эффективное электронное взаимодействие между государством, бизнесом и обществом с целью получения административных услуг в сфере защиты окружающей среды.

Убежден, что в будущем "ЭкоСистема" станет действительно современным и эффективным инструментом управления природными ресурсами и платформой для поиска актуальной информации о состоянии окружающей среды в Украине,

– отметил заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины (CDTO) Руслан Стрелец.

Сейчас "ЭкоСистема" содержит:

7 онлайн услуг;

66 реестров открытых экологических данных, а до конца года этот показатель должен вырасти до 80;

3 интегрированные информационные ресурсы: Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда, сайт wownature.in.ua и Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей.

В ближайшем будущем специалисты будут активно работать над увеличением количества опубликованных наборов экологических данных.