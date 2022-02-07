Этот показатель стал рекордно высоким за все время существования EU ETS – европейской системы торговли выбросами. За последние три месяца цена эмиссионных квот в Европе выросла на 68%.

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Рост цены квот на выбросы

Аналитики объясняют резкий скачок цены квот в последние месяцы ростом цен на природный газ в Европе. Это со своей стороны стимулирует использование угля и подталкивает цену вверх.

Цена квот на выбросы уже более чем на 150% выше уровня февраля прошлого года, поскольку европейские компании стремятся соответствовать целям ЕС по выбросам.

– отмечают эксперты Trading Economics.

Рост потребления угля ведет к росту спроса на эмиссионные квоты, а значит цена квот растет.

Саммит ООН как вероятная причина роста

Кроме того, следует отметить, что резкий рост цены углеродных квот в Европе фиксируется именно с 1 ноября 2021 года, когда в британском Глазго стартовала конференция ООН по изменению климата COP26.

Тогда цена эмиссионных квот составила 56,94 евро за тонну. Аналитики среди причин также выделяют сигналы, прозвучавшие на COP26, указывающие на то, что углеродное ценообразование в мире должно усиливаться.