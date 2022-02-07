Цей показник став рекордно високим за весь час існування EU ETS – європейської системи торгівлі викидами. Загалом за останні три місяці ціна емісійних квот у Європі зросла на 68%.

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Зростання ціни квот на викиди

Аналітики пояснюють різкий стрибок ціни квот в останні місяці зростанням цін на природний газ у Європі. Це зі свого боку стимулює використання вугілля й підштовхує ціну вгору.

Ціна квот на викиди вже більш ніж на 150% вища за рівень лютого минулого року, оскільки європейські компанії прагнуть відповідати цілям ЄС щодо викидів,

– зазначають експерти Trading Economics.

Зростання споживання вугілля веде до зростання попиту на емісійні квоти, а, отже, ціна квот зростає.

Саміт ООН як ймовірна причина росту

Крім того, варто зазначити, що різке зростання ціни вуглецевих квот у Європі фіксується саме з 1 листопада 2021 року, коли у британському Глазго стартувала конференція ООН зі зміни клімату COP26.

Тоді ціна емісійних квот становила 56,94 євро за тонну. Аналітики серед причин також виділяють сигнали, що прозвучали на COP26, які вказують на те, що вуглецеве ціноутворення у світі має посилюватися.