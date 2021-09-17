Идею обсуждали во время визита еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюса Синкевичюса в Украину. Здесь он встретился с министром защиты окружающей среды Романом Абрамовский.
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Детали переговоров
Еврокомиссар отметил, что обсуждал с украинским министром вероятно совместное финансирование создания двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.
Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий!
– отметил Виргиниюс Синкевичюс.
Кроме того, европейский чиновник встретился и с украинскими парламентариями. На этой встрече он заявил, что украинцы должны иметь возможность наслаждаться чистым воздухом, водой и своей прекрасной природой сейчас и в будущем.
Встреча Синкевичюса с Абрамовский / Фото с твиттера Синкевичюса
Сообщение Синкевичюса:
Сегодня мы обсудили с украинским министром защиты окружающей среды господином Абрамовским возможности совместного спонсорства Украиной нашего европейского предложения о создании двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.
Я надеюсь, что Украина будет крепким сторонником наших усилий!