Ідею обговорювали під час візиту єврокомісара з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюса Сінкевічюса до України. Тут він зустрівся з міністром захисту довкілля Романом Абрамовським.

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Деталі переговорів

Єврокомісар зазначив, що обговорював з українським міністром імовірне спільне фінансування створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.

Я сподіваюся, що Україна буде сильним прихильником наших зусиль!

– наголосив Віргінюс Сінкевічюс.

Крім того, європейський чиновник зустрівся й з українськими парламентарями. На цій зустрічі він заявив, що українці повинні мати можливість насолоджуватися чистим повітрям, водою та своєю прекрасною природою зараз і в майбутньому.



Зустріч Сінкевічюса з Абрамовським / Фото з твітера Сінкевічюса

До слова, в Антарктиді з 1996 року діє українська дослідницька станція "Академік Вернадський". Нещодавно через зміни клімату, зокрема, і біля південного полярного полюса територію біля станції заполонили тисячі пінгвінів.

Допис Сінкевічюса:

Сьогодні ми обговорили з українським міністром захисту довкілля паном Абрамовським можливості спільного спонсорства Україною нашої європейської пропозиції про створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.

Я сподіваюся, що Україна буде міцним прихильником наших зусиль!