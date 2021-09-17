Евросоюз создаст заповедные зоны в Антарктиде: Украина может присоединиться к инициативе

Европейский Союз планирует создать две заповедные зоны в Антарктиде. В то же время Европейская комиссия рассчитывает на широкое привлечение Украины к этой инициативе.

Идею обсуждали во время визита еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюса Синкевичюса в Украину. Здесь он встретился с министром защиты окружающей среды Романом Абрамовский.

Интересно Семейно ориентирована медицина: как она работает, и почему это важно для больных детей

Детали переговоров

Еврокомиссар отметил, что обсуждал с украинским министром вероятно совместное финансирование создания двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.

Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий!

– отметил Виргиниюс Синкевичюс.

Кроме того, европейский чиновник встретился и с украинскими парламентариями. На этой встрече он заявил, что украинцы должны иметь возможность наслаждаться чистым воздухом, водой и своей прекрасной природой сейчас и в будущем.

Встреча Синкевичюса с Абрамовский / Фото с твиттера Синкевичюса

Сообщение Синкевичюса:

, в Антарктиде с 1996 года действует украинская исследовательская станция "Академик Вернадский". Недавно из-за изменения климата, в том числе и у южного полярного полюса территорию возле станции заполонили тысячи пингвинов

Сегодня мы обсудили с украинским министром защиты окружающей среды господином Абрамовским возможности совместного спонсорства Украиной нашего европейского предложения о создании двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.

Я надеюсь, что Украина будет крепким сторонником наших усилий!