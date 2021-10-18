Проект реализован при поддержке Министерства туризма. Главная цель – привлечь внимание к высыханию Мертвого моря.

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О проекте

54-летний Спенсер Туник, который специализируется на обнаженной натуре, возвращается на эту территорию уже в третий раз. Около 10 лет назад в его фотосессии приняли участие более 1 000 человек.

Для меня тело олицетворяет красоту, жизнь и любовь,

– сказал Туник.

В новой съемке фотограф оставил моделям только один "элемент одежды" – белую краску. Он взял за основу библейскую историю о жене Лота, которая якобы превратилась в соляной столб.

Герои проекта позировали на каменистых коричневых холмах, с которых виднеется бирюзовое озеро. Они следовали указаниям художника – стояли прямо или сгорбившись.

Однако творчество Спенсера Туника поддержали далеко не все. Консервативные лидеры в Израиле требуют, чтобы министерство туризма прекратило спонсировать "запад массовой гадости".

Важно! Мертвое море расположено на территории Израиля и Иордании. Каждый год оно отступает примерно на 1 метр в год. В 1930 году его площадь составляла 1 050 квадратных километров, а сегодня – лишь 605. Чтобы обеспечить потребности сельского хозяйства, воду опресняют. Проблему усугубляет, в частности, добыча полезных ископаемых.