Проєкт реалізовано за підтримки Міністерства туризму. Головна мета – привернути увагу до висихання Мертвого моря.

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Про проєкт

54-річний Спенсер Тунік, який спеціалізується на оголеній натурі, повертається на цю територію вже утретє. Близько 10 років тому у його фотосесії взяли участь понад 1 000 людей.

Для мене тіло уособлює красу, життя і любов, – сказав Тунік.

У новій зйомці фотограф залишив моделям лише один "елемент одягу" – білу фарбу. Він взяв за основу біблійну історію про дружину Лота, яка нібито перетворилася на соляний стовп.

Герої проєкту позували на кам'янистих коричневих пагорбах, з яких видніється бірюзове озеро. Вони слідували вказівкам митця – стояли прямо або згорбившись.

Однак творчість Спенсера Туніка підтримали далеко не усі. Консервативні лідери в Ізраїлі вимагають, аби міністерство туризму припинило спонсорувати "захід масової гидоти".

Важливо! Мертве море розташоване на території Ізраїлю та Йорданії. Щороко воно відступає приблизно на 1 метр. У 1930 році його площа становила 1 050 квадратних кілометрів, а сьогодні – лише 605. Аби забезпечити потреби сільського господарства, воду опріснюють. Проблему посилює, зокрема, видобуток корисних копалин.