Что касается пользы для здоровья – в этом уверяют сами пивовары. Правда, они также признают, что необычный цвет может не всем нравиться – хотя бы на первый взгляд.

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Необычное пиво

Синий цвет пиво получает не благодаря синтетическим красителям, а из-за содержания микроводорослей – спирулины. Пивовары говорят, что необычный цвет привлекает клиентов, обычно незнакомых со спирулиной.

Они приходят к нам в магазин за этим синим пивом, а затем открывают для себя всю вселенную этих продуктов, их пользу для здоровья,

– рассказывает представитель компании Etika Spirulina Ксавье Деланнуа.

Впрочем, пивовары добавляют в пиво не обычную спирулину, а только ее часть – специальный пигмент. Он называется фикоцианин и имеет темно-синий цвет, чем раскрашивает пиво.

Пивовары отмечают: синий цвет сбивает с толку, ведь мозг ожидает определенных вкусовых ноток в пиве. Впрочем, это обычный индийский пейл-эль (IPA) – легкое пиво со свойственным ароматом.

Пиво Etika Spirulina синего цвета / Фото Fooshya