Правило будет функционировать подобно продвижению алкогольных напитков и табачных изделий. Так, компаниям разрешается продавать свою продукцию, но при этом необходимо включать предостережения.

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Подробности

Нововведение распространяются на все виды рекламы: в онлайн-ресурсах, печатных материалах, на радио или телевидении. Автопроизводители смогут выбрать одно из трех утверждений:

передвигайтесь пешком или на велосипеде на короткие дистанции;

подумайте о совместном использовании автомобилей;

пользуйтесь общественным транспортом.

Напомним, Франция предприняла несколько шагов, направленных на сокращение выбросов в транспортном секторе и повышение энергоэффективности. Речь идет о запрете продажи всех бензиновых и дизельных автомобилей до 2040 года. Париж заявил, что достигнет этой цели к 2030 году, а также предложил запретить проезд автомобилей в центр города, создав пространство для велосипедистов и пешеходов.

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