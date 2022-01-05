Правило функціонуватиме подібно до просування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Так, компаніям дозволяється продавати свою продукцію, але при цьому необхідно включати застереження.

Цікаво Від моди до побуту: якими екоініціативами запам'ятається 2021 рік

Деталі

Нововведення поширюється на усі види реклами: в онлайн-ресурсах, друкованих матеріалах, на радіо або телебаченні. Автовиробники зможуть обрати одне з трьох тверджень:

пересувайтеся пішки або велосипедом на короткі дистанції;

розгляньте можливість спільного використання автомобілів;

користуйтеся громадським транспортом.

Нагадаємо, Франція зробила декілька кроків, спрямованих на скорочення викидів у транспортному секторі та підвищення енергоефективності. Мовиться про заборону продажу всіх бензинових та дизельних автомобілів до 2040 року. Париж заявив, що досягне цієї мети до 2030 року, а також запропонував заборонити проїзд автомобілів до центру міста, створивши простір для велосипедистів та пішоходів.

Вам може це сподобатися – Поради автомобілісту зимою: дивіться відео