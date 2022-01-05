Правило функціонуватиме подібно до просування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Так, компаніям дозволяється продавати свою продукцію, але при цьому необхідно включати застереження.
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Деталі
Нововведення поширюється на усі види реклами: в онлайн-ресурсах, друкованих матеріалах, на радіо або телебаченні. Автовиробники зможуть обрати одне з трьох тверджень:
- пересувайтеся пішки або велосипедом на короткі дистанції;
- розгляньте можливість спільного використання автомобілів;
- користуйтеся громадським транспортом.
Нагадаємо, Франція зробила декілька кроків, спрямованих на скорочення викидів у транспортному секторі та підвищення енергоефективності. Мовиться про заборону продажу всіх бензинових та дизельних автомобілів до 2040 року. Париж заявив, що досягне цієї мети до 2030 року, а також запропонував заборонити проїзд автомобілів до центру міста, створивши простір для велосипедистів та пішоходів.
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