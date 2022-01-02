Так, в Киеве заработают специальные пункты утилизации новогодних елок. Горожане смогут принести деревья с 4 января 2022 года по 31 января включительно.
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Почему это важно
Наверное, у каждого сознательного гражданина возникает вопрос: что происходит после того, как дерево попадает в пункт утилизации? Его перерабатывают в мелкую щепу, которую впоследствии используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой этот материал защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
Ожидается, что украинцы начнут массово выносить деревья из дома на Старый Новый год и Крещение. По информации КГГА, в прошлом году жители Киева сдали в пункты утилизации 6,5 тысячи новогодних елок.
Локации
Всего в столице предусмотрено 15 локаций. График работы: будние дни с 07:00 до 21:00. Сдать елки, сосны и ели можно по адресам:
- КП УЗН Голосеевского района – проспект Голосеевский, 87-Г;
- КП УЗН Дарницкого района – улица Тростянецкая, 58-А;
- КП УЗН Деснянского района – улица Электротехническая, 26;
- КП УЗН Днепровского района – проспект Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – проспект Степана Бандеры, 26-А;
- КП УЗН Печерского района – улица Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – улица Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – улица Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломенского района – улица Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – переулок Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 километр;
- Дарницкое ЛПГ – проспект Броварской, 2-А;
- Дарницкое ЛПГ – улица Радистов, 1-В;
- Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;
- Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.
Адреса пунктов приема: смотрите на карте