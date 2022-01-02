Так, у Києві запрацюють спеціальні пункти утилізації новорічних ялинок. Містяни зможуть принести дерева з 4 січня 2022 року до 31 січня включно.

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Чому це важливо

Напевно, у кожного свідомого громадянина виникає питання: що ж відбувається після того, як дерево потрапляє до пункту утилізації? Його перероблюють на дрібну щепу, яку згодом використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку цей матеріал захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

Очікують, що українці почнуть масово виносити дерева з дому на Старий Новий рік та Водохреще. За інформацією КМДА, минулого року мешканці Києва здали в пункти утилізації 6,5 тисячі новорічних ялинок.

Локації

Загалом у столиці передбачено 15 локацій. Графік роботи: будні дні з 07:00 до 21:00. Здати ялинки, сосни й смереки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – проспект Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вулиця Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вулиця Дмитрівська, 16-А;

КП УЗН Святошинського району – вулиця Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району – вулиця Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – провулок Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 кілометр;

Дарницьке ЛПГ – проспект Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вулиця Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Адреси пунктів прийому: дивіться на мапі