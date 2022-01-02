Где в Киеве можно сдать новогодние елки на утилизацию: адреса пунктов

В период рождественских и новогодних праздников принято устанавливать традиционные елки. Символическое дерево наполняет дом атмосферой чуда и уюта. Однако после праздников стоит задуматься и о том, как избавиться от елки с пользой для окружающей среды.

Так, в Киеве заработают специальные пункты утилизации новогодних елок. Горожане смогут принести деревья с 4 января 2022 года по 31 января включительно.

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Почему это важно

Наверное, у каждого сознательного гражданина возникает вопрос: что происходит после того, как дерево попадает в пункт утилизации? Его перерабатывают в мелкую щепу, которую впоследствии используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой этот материал защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Ожидается, что украинцы начнут массово выносить деревья из дома на Старый Новый год и Крещение. По информации КГГА, в прошлом году жители Киева сдали в пункты утилизации 6,5 тысячи новогодних елок.

Локации

Всего в столице предусмотрено 15 локаций. График работы: будние дни с 07:00 до 21:00. Сдать елки, сосны и ели можно по адресам:

КП УЗН Голосеевского района – проспект Голосеевский, 87-Г;

КП УЗН Дарницкого района – улица Тростянецкая, 58-А;

КП УЗН Деснянского района – улица Электротехническая, 26;

КП УЗН Днепровского района – проспект Освободителей, 6;

КП УЗН Оболонского района – проспект Степана Бандеры, 26-А;

КП УЗН Печерского района – улица Железнодорожное шоссе, 61;

КП УЗН Подольского района – улица Дмитриевская, 16;

КП УЗН Святошинского района – улица Бетховена, 8;

КП УЗН Соломенского района – улица Новополевая, 95;

КП УЗН Шевченковского района – переулок Герцена, 6;

Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 километр;

Дарницкое ЛПГ – проспект Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПГ – улица Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

Адреса пунктов приема: смотрите на карте