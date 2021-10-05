Если вы провели ревизию гардероба и осознали, что хотите попрощаться со львиной долей вещей – присоединитесь к проекту "Кошик добра", отдав ненужное другим. Представители благотворительного фонда передадут полученные вещи в детский дом или дом престарелых.

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Куда принести вещи: адреса

Общее количество "кошиков" – 17 единиц. Они установлены в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах Киева. Боксы ищите по адресам:

  • Голосеевский проспект, 58А;
  • ул. Княжий Затон, 9 (напротив супермаркета Novus)
  • ул. Елизаветы Чавдар, 28/67 (перекресток Чавдар и Русовой)
  • ул. Анны Ахматовой, 48 (возле магазина "Антошка")
  • ул. Заречная (около ЖК "Заречный")
  • Днепровская набережная, 16 (на углу у ЖК "Ривер Стоун")
  • ул. Анны Ахматовой, 22 (напротив Мьястории)
  • ул. Раисы Окипной, 18 (возле шиномонтажа)
  • проспект Героев Сталинграда, 4 (напротив супермаркета Novus)
  • проспект Героев Сталинграда, 8 (возле супермаркета "Сильпо");
  • проспект Героев Сталинграда, 12 (возле супермаркета "Сильпо");
  • ул. Маршала Тимошенко, 21;
  • проспект Героев Сталинграда, 26А (возле кольца).
  • ул. Старонаводницкая, 4 (возле входа в ЖК "Царский")
  • Чешская улица (возле перехода)
  • ул. Саперное Поле, 3 (напротив Бульвара фонтанов).
  • ул. Михаила Максимовича, 24 (напротив ЖК "Новая Англия").

Географическое расположение боксов "Кошик добра": смотрите на карте