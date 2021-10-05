Якщо ви провели ревізію гардеробу й усвідомили, що хочете попрощатися з левовою часткою речей –долучіться до проєкту "Кошик добра", віддавши непотрібне іншим. Представники благодійного фонду передадуть отримані речі до дитячого будинку або будинку для літніх людей.
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Куди принести речі: адреси
Загальна кількість "кошиків" – 17 одиниць. Вони встановлені у Голосіївському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському, Печерському та Солом'янському районах Києва. Бокси шукайте за адресами:
- Голосіївський проспект, 58А;
- вул. Княжий Затон, 9 (навпроти супермаркета Novus);
- вул. Єлизавети Чавдар, 28/67 (перехрестя Чавдар та Русової);
- вул. Анни Ахматової, 48 (біля магазину "Антошка");
- вул. Зарічна (біля ЖК "Зарічний");
- Дніпровська набережна, 16 (на куті біля ЖК "Рівер Стоун");
- вул. Анни Ахматової, 22 (навпроти М’ясторії);
- вул. Раїси Окіпної, 18 (біля шиномонтажу);
- проспект Героїв Сталінграда, 4 (навпроти супермаркету Novus);
- проспект Героїв Сталінграда, 8 (біля супермаркету "Сільпо");
- проспект Героїв Сталінграда, 12 (біля супермаркету "Сільпо");
- вул. Маршала Тимошенка, 21;
- проспект Героїв Сталінграда, 26А (біля кільця).
- вул. Старонаводницька, 4 (біля входу в ЖК "Царський");
- Чеська вулиця (біля переходу);
- вул. Саперне Поле, 3 (навпроти Бульвару фонтанів).
- вул. Михайла Максимовича, 24 (навпроти ЖК "Нова Англія").
Географічне розташування боксів "Кошик добра": дивіться на карті