Где в Киеве можно сдать одежду и обувь на благотворительность: адреса локаций

Помогать людям проще, чем нам кажется. К примеру, вы можете отдать ненужные вещи на благотворительность с помощью специальных боксов.

Если вы провели ревизию гардероба и осознали, что хотите попрощаться со львиной долей вещей – присоединитесь к проекту "Кошик добра", отдав ненужное другим. Представители благотворительного фонда передадут полученные вещи в детский дом или дом престарелых.

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Куда принести вещи: адреса

Организаторы инициативы призывают всех желающих сдавать чистые и неповрежденные вещи, пригодные для использования.

Общее количество "кошиков" – 17 единиц. Они установлены в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах Киева. Боксы ищите по адресам:

Голосеевский проспект, 58А;

ул. Княжий Затон, 9 (напротив супермаркета Novus)

ул. Елизаветы Чавдар, 28/67 (перекресток Чавдар и Русовой)

ул. Анны Ахматовой, 48 (возле магазина "Антошка")

ул. Заречная (около ЖК "Заречный")

Днепровская набережная, 16 (на углу у ЖК "Ривер Стоун")

ул. Анны Ахматовой, 22 (напротив Мьястории)

ул. Раисы Окипной, 18 (возле шиномонтажа)

проспект Героев Сталинграда, 4 (напротив супермаркета Novus)

проспект Героев Сталинграда, 8 (возле супермаркета "Сильпо");

проспект Героев Сталинграда, 12 (возле супермаркета "Сильпо");

ул. Маршала Тимошенко, 21;

проспект Героев Сталинграда, 26А (возле кольца).

ул. Старонаводницкая, 4 (возле входа в ЖК "Царский")

Чешская улица (возле перехода)

ул. Саперное Поле, 3 (напротив Бульвара фонтанов).

ул. Михаила Максимовича, 24 (напротив ЖК "Новая Англия").

Географическое расположение боксов "Кошик добра": смотрите на карте