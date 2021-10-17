"Гендерное равенство в спорте": украинцев приглашают принять участие в интересной лекции

Для украинцев проведут лекцию на тему "Гендерное равенство в спорте". Образовательная инициатива состоится в рамках #FootballPeople weeks.

Среди приглашенных менторов – спортивные журналисты/ки, действующие спортсмены/ки и общественные деятели/ки. Эксперты поделятся своими взглядами на современное состояние футбола, а участники смогут задать им вопросы.

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Что известно

#FootballPeople weeks – это социальная кампания, которая стремится уменьшать неравенство в футболе. Цель мероприятий, в которых ежегодно принимают участие около 150 000 человек в 50 странах мира, способствовать общественным изменениям. Кампания инициирована организацией FARE network.

Football Against Racism in Europe (FARE) Организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе. Она была основана в 1999 году (Вена, Австрия). Сеть поддерживают UEFA, FIFA и Европейская комиссия.