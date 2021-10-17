Серед запрошених менторів – спортивні журналісти/ки, чинні спортсмени/ки та громадські діячі/ки. Експерти поділяться своїми поглядами на сучасний стан футболу, а учасники зможуть поставити їм запитання.

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Що відомо

#FootballPeople weeks – це соціальна кампанія, яка прагне зменшувати нерівність у футболі. Мета заходів, у яких щороку беруть участь близько 150 000 людей у 50 країнах світу, сприяти суспільним змінам. Кампанія ініційована організацією FARE network.

Football Against Racism in Europe (FARE) Організація, що бореться проти расизму і ксенофобії у європейському футболі. Вона була заснована у 1999 році (Відень, Австрія). Мережу підтримують UEFA, FIFA і Європейська комісія.